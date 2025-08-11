A eso de las 3 de la tarde de este lunes sería llevado al Congreso de la República el cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido a la 1:56 de la mañana de este lunes luego de más de dos meses de haber luchado por su vida desde que el pasado 7 de junio un sicario menor de edad atentó contra su vida propinándole dos disparos en la cabeza y uno en la pierna en el barrio Modelia, en el occidente de la capital del país.

El cuerpo del precandidato permanece en la sede principal de Medicina Legal, en el centro de la ciudad, a donde fue trasladado en horas de la mañana desde la Fundación Santa Fe, donde se encontraba siendo atendido en cuidados intensivos desde que fue atacado y donde finalmente murió en la madrugada.

El Capitolio Nacional, sede del Legislativo, permanece desierto en la mañana de este lunes, pues las sesiones tanto en las comisiones como en la plenaria suelen empezar los martes.

No obstante, en la curul del recinto de la plenaria del Senado que solía ocupar Uribe Turbay, a la derecha de la sala, permanece una bandera de Colombia y la foto del líder político, a manera de homenaje.

Así mismo, en la entrada de la Comisión Tercera de la cámara alta, de la que hacía parte el parlamentario del Centro Democrático y que es una de las células legislativas económicas, que estudian asuntos de presupuesto e impuestos, permanece en la puerta extendida una bandera tricolor también con la imagen del congresista.

Escoltado por un grupo de seguridad de la Policía Nacional, el cuerpo del senador y precandidato fue trasladado a las 7:40 de la mañana de este lunes de la Fundación Santa Fe de Bogotá hacia la sede central de Medicina Legal.

El cuerpo del político de 39 años de edad será llevado al Congreso de la República, donde permanecería en cámara ardiente en el Salón Elíptico, que es el sitio de sesión de las plenarias de la Cámara de Representantes, según indicó este lunes el presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, del Partido Liberal, en la emisora Blu Radio.

García Turbay confirmó que ha estado en contacto con María Carolina Hoyos, hermana del precandidato, quien está encargada de las exequias de su ser querido.

El senador bolivarense señaló que ya se habría autorizado el traslado del cuerpo del precandidato para que repose en cámara ardiente en el Congreso: “Desean que pueda estar en el Congreso. Allá están las puertas abiertas para hacerle el gran homenaje y para que la gente tenga la oportunidad de manifestar sus condolencias a ese gran líder que se nos va hoy”.