El presidente del Congreso de la República, y senador del Partido Liberal, Lidio García Turbay, clamó este lunes por la unidad de Colombia tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado con arma de fuego el pasado 7 de junio en la capital del país.

García Turbay calificó el hecho como “inadmisible” y “terriblemente doloroso” para el Congreso y para Colombia, destacando las cualidades de Uribe como un joven con un nuevo estilo de hacer política, caracterizado por su inteligencia, su beligerancia argumentativa y su compromiso con el país: “Se nos fue una luz de esperanza que tenía Colombia”. Advirtió además, que este hecho es “un aviso de que viene una situación dura en el país” y que Colombia podría estar regresando a épocas superadas, marcadas por la violencia política.

Por ello hizo también un llamado urgente a “bajarles el tono” a los discursos y a frenar la confrontación personal que, según él, se ha instalado en el debate político: “Mi llamado es de todo corazón a los colegas, al Gobierno Nacional y a todas las fuerzas vivas del país para que detengamos esta polarización que está acabando con Colombia”. Advirtió al respecto que la confrontación debe volver a ser ideológica y no personal.

Resaltó García Turbay la necesidad de un liderazgo desde el Gobierno para dar ejemplo de sensatez y concordia, y pidió a los medios de comunicación mantener vivo este mensaje.

Sobre los actos de homenaje a Miguel Uribe en el Congreso, García Turbay señaló que se está coordinando con el protocolo legislativo, y con la familia del fallecido senador para determinar si será velado en cámara ardiente en el Capitolio Nacional, a fin de que distintos sectores puedan expresar sus condolencias.