El procurador Gregorio Eljach Pacheco; el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el registrador Hernán Penagos citaron para este martes al Gobierno y a las Fuerzas Armadas para revisar la seguridad de las elecciones del año entrante y sobre todo la de los candidatos presidenciales y legislativos.

El encuentro se realizará desde las 9 de la mañana “para escucharlos respecto del Plan Democracia puesto en marcha para garantizar la transparencia de la elecciones presidenciales y legislativa de 2026”.

Se espera que asistan el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez y la cúpula de las Fuerzas Armadas, “para que informen a su despacho lo mismo que al registrador y al contralor la marcha del Plan Democracia dirigido a garantizar la realización libre y transparente de las elecciones”.

Y al terminar la reunión, Eljach, Rodríguez, Penagos y Sánchez presentarán a los colombianos “un balance sobre todas las medidas implementadas para garantizar la paz electoral”.