Durante un evento de Presidencia en Caloto, Cauca, el presidente Gustavo Petro aprovechó para enviarle un mensaje a sus compañeros de la izquierda en el país, de cara a mantenerse unidos para las elecciones presidenciales de 2026.

El mensaje, manifestado durante la inauguración de la red integrada de comunicaciones en el departamento, fue directo a Gustavo Bolívar, precandidato presidencial, ex senador y ex director de Prosperidad Social. Aunque también se refirió a la izquierda en general, asegurando que hay que trabajar para que el proyecto político dure cuatro años más, pidiendo unidad ante todo.

“Queda un año y espero que vengan otros cuatro años más. Cuatro años más del proyecto popular en Colombia. Eso implica volver a ser mayoría. Volver a ser mayoría no es que nos matemos entre nosotros. Ahí le he pedido al tocayo Bolívar que nosotros no estamos para golpearnos entre nosotros. Ya lo ha hecho la izquierda desde que yo era bebé. Hasta se ha matado entre ella misma”, expresó el jefe de Estado.

Hay que recordar que dentro del movimiento político Pacto Histórico se acordó llevar a consulta en el mes de octubre a los precandidatos presidenciales. Hasta el momento son siete los precandidatos del partido, además de Bolívar se postularon: la exministra de Salud Carolina Corcho; la senadora Gloria Flórez; la exministra de Ambiente Susana Muhamad; el exembajador Camilo Romero; el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero; y la senadora María José Pizarro.

Sobre Bolívar, se conoció que no es el candidato que quiere el presidente Petro, pero sí es el que estaría punteando en las encuestas internas.