El expresidente Álvaro Uribe Vélez desmintió este miércoles al presidente Gustavo Petro sobre el indulto que recibió en la guerrilla del M-19.

Le puede interesar: Corte Suprema ordena traslado de reclusa que fue abusada sexualmente en la cárcel y quedó en embarazo

El expresidente Uribe reveló una carta que confirma que Petro sí fue indultado tras su paso por la guerrilla del M-19.

Esto luego de que Petro aseverara en las últimas horas: “No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí; estuve en la cárcel, preso, y no me dieron prisión domiciliaria. Eso sí, me torturaron siete días”.

La misiva dada a conocer por el exmandatario está fechada el 29 de octubre de 1991 y la escribió el propio Petro dirigida al “señor director Sección Jurisdiccional Orden Público”.

Vea aquí: Abuela de niña asesinada por su madre en Manizales contó cómo fue el impacto de ver el cuerpo de la niña

“Yo, Gustavo Francisco Petro Urrego, soy miembro indultado del M-19, vinculado anteriormente al proceso penal del Palacio de Justicia, radicado, al parecer, con el número 4119 en esa sección. (...) Como acabo de ser elegido en las pasadas elecciones congresista de la República, necesito mi certificado judicial para mi posesión. (...) En el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), aún aparecen vigentes las órdenes de captura de los juzgados que conocieron el proceso: Juzgado 26 de Instrucción Criminal ambulante y el Juzgado 30 de Instrucción Criminal y el Juzgado 14 Superior. (...) Solicito a su despacho un certificado donde conste que no estoy solicitado por dichos juzgados, de acuerdo al indulto proferido, de acuerdo a la ley por el tribunal sobre el caso del Palacio de Justicia, como debe establecerse en el proceso que ustedes tienen. Agradeciendo de antemano sus diligencias, se suscribe a usted, Gustavo Petro Urrego”, se lee.

Otra mentira del Pte Petro, me respondió que no fue indultado, aquí escribió lo contrario pic.twitter.com/UWrMmSWvYF — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 30, 2025

Por ello, el expresidente Uribe acompañó su publicación escribiendo: “Otra mentira del presidente Gustavo Petro, me respondió que no fue indultado, aquí escribió lo contrario”.

Lea también: “No tenemos una fuga porque no estaba privado de la libertad”: directora del ICBF sobre menor vinculado a atentado contra Miguel Uribe

El rifirrafe comenzó cuando el jefe de Estado le recomendó el pasado martes a Uribe contar la “verdad” en la JEP a raíz de la condena proferida en su contra el pasado lunes por presunta manipulación de testigos: “El tema central de la investigación es cómo se fundó el Bloque Metro de los paramilitares de Antioquia y por qué lo exterminaron los mismos paramilitares. (...) Es un tema de esclarecimiento judicial cuyo juez competente es la Justicia Especial de Paz, tribunal de cierre de la justicia de paz según los acuerdos firmados por el presidente Santos y las FARC, hoy, declaración unilateral de estado ante la ONU. Siempre he solicitado a la Corte Constitucional, cumplir el acuerdo de paz y permitir la acción plena de la JEP incluso, con el sometimiento de narcotraficantes. A la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia”.

Pero el expresidente Uribe le contestó: “Presidente Petro, cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos les pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia”.

Le sugerimos: Procuraduría pide a UNGRD y autoridades locales activar acciones ante alerta de tsunami en la costa pacífica del país

Ante lo que Petro respondió: “No estoy intoxicado, no he dejado salir sangre por litros, ni mía ni de nadie, ni me gusta el aguardiente. No sufro de intoxicaciones ni de otros males del espíritu; otros se intoxican del poder y del crimen, mantengo mi espíritu libre. No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí. Estuve en la cárcel, preso, y no me dieron prisión domiciliaria. Eso sí, me torturaron siete días, y la Corte Suprema me exoneró por el dinero de una bolsa de un video que su amiga (la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático) publicó sin sonido, porque comprobó fehacientemente que era dinero de mi campaña y estaba registrado en los libros de la campaña del 2006. Así que puede usted proceder, expresidente Uribe. Dije que hiciéramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP”.