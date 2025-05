Este lunes será radicada la reforma laboral por parte de la Comisión Cuarta para su tercer debate luego que de reviviera en semanas anteriores paralelo al hundimiento de la consulta popular impulsada por el Gobierno nacional.

Y aunque aún no se ha revelado el texto, este ya ha causado molestias dentro del sector oficialista que lo ha criticado. El presidente la ha calificado como una “contrarreforma” con lo que dice seguir firme en su llamado a distintos sectores sociales a que se movilicen.

En su mensaje, el mandatario acusó directamente a la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta, de promover cambios que perjudican a los trabajadores.

“Así están acabando con la reforma laboral. En la comisión IV de Angélica Lozano, excluyen el 80 % de los trabajadores de los recargos salariales nocturnos, se van contra la mujer, quitan salarios en los días festivos, no permiten el contrato laboral para los jóvenes”, denunció el jefe de Estado.

Lozano, presidenta de la comisión, no guardó silencio y le contestó al presidente: “Ayer condenaron y criticaron una ponencia que no conocen ni han leído. Hostigaron a la comisión IV en general y a mí en particular. Oyendo la viva voz de Racero supongo son fulminantes”.

La congresista verde se refería a los audios que enredan al congresista David Racero, del Pacto Histórico, quien en unos audio filtrados por Los Danieles se le escucha que contratará para su fruver a una persona para que trabaje 13 horas diarias sin prestaciones sociales y pagándole 1 millón de pesos.

“Me mandan por favor las enérgicas reacciones del presidente Petro, las centrales obreras y congresistas PH al abuso y violación de derechos laborales perpetrados por Racero”, agregó la senadora.

Por su parte, el oficialismo también protesta, una de esas voceras es Aída Avella, también del Pacto Histórico y de la Comisión Cuarta: “No estamos de acuerdo con una reforma laboral sastre para el gran empresario. Nuestra propuesta es de justicia laboral con la clase obrera”.

Y ni que decir de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) quien el pasado sábado expresó su descontento mediante un comunicado oficial, argumentando que la nueva ponencia “introduce medidas regresivas al texto aprobado en el segundo debate en la plenaria de la Cámara”.

“Las centrales obreras CUT y CGT rechazamos dichas modificaciones regresivas y por tal motivo, en esas condiciones, le retiramos el apoyo a la reforma laboral que tramita la ponencia mayoritaria en tercer debate en la Comisión Cuarta del Senado y no dudamos en calificar que la mayoría de los senadores están atendiendo es los intereses de la oligarquía y en contra de los trabajadores y trabajadoras”, afirmaron.