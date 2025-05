Los segundos previos al accidente en el puente Helicoidal del Quindío quedaron grabados en la memoria de Juan Camilo Trejos Cano, estudiante de tercer semestre de Ingeniería Civil de la Universidad Alexander Von Humboldt, quien sobrevivió al siniestro que cobró la vida de 10 compañeros y docentes.

En diálogo con Caracol Radio, Trejos Cano describió cómo se desarrollaron los momentos cuando el conductor de bus alertó sobre la falla mecánica que desencadenaría la tragedia.

Ante la inmediata del accidente, Trejos Cano tomó la única medida de protección que pudo: “Lo único que hice fue agarrarme duro de esa silla tratando de que no pasara gran cosa”, confesó.

“Lo único que me pasó por la cabeza es que no me alcanzaba a despedir de mi madre y de mi esposa y que aquí fue, que hasta aquí llegué, porque me imaginé que el bus iba a caer al vacío”, agregó.

Tras el impacto, Trejos Cano quedó en el corredor del bus y, a pesar del temor, su primera reacción fue auxiliar a sus compañeros. Junto a Juan Camilo Triviño, quien forma parte del Cuerpo de Bomberos de Armenia, comenzaron las labores de rescate.

“Empezamos con el auxilio intentando bajar a los que estaban ahí”, relató. Sin embargo, la gravedad de la situación los sobrepasó: “Uno ya no podía hacer más porque la situación sí era muy grave. A las personas que quedaron en la parte baja del puente, ya uno no podía hacer nada más por ellos sino hablarles”.

El joven sobreviviente fue dado de alta el sábado 24 de mayo en la noche, pues sus lesiones físicas no revestían gravedad. “Nunca pensé en sobrevivir a la colisión porque era alto el riesgo de morir, pero agradezco a Dios una nueva oportunidad de vida”, concluyó Trejos Cano, quien ahora debe procesar el dolor por la pérdida de sus compañeros y docentes.