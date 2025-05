El presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, informó este martes en la plenaria que fueron negadas las apelaciones y solicitudes de reabrir la votación de la semana pasada de la hundida consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Leer también: ¿A qué le apunta el Gobierno con las cuatro preguntas sobre la salud en la nueva consulta popular?

El secretario general del Senado, Diego González, leyó el documento elaborado por Cepeda Sarabia y su equipo jurídico, en el que se niega la apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, y la reapertura de la votación de la consulta popular.

“No es posible declarar nulidad ni repetir alguna votación realizada por la plenaria del Senado, toda vez que la decisión que se toma es cosa juzgada legislativa. Tal como lo expone la sentencia C-277 de 2007″, se lee.

Y agregó que todas las apelaciones que presentaron los senadores recibirán una respuesta por escrito.

Importante: ¿El nuevo proyecto de la consulta popular se puede tramitar en esta legislatura?

Por su parte, Pizarro insistió en que según la Ley 5 de 1992, “las decisiones de los presidentes son apelables inmediatamente ante la respectiva corporación legislativa”, y añadió: “Míreme a los ojos y dígame que yo no apelé la decisión cuatro, cinco o seis veces. Míreme a los ojos y dígame que no. Míreme porque quedó registrado en el micrófono. Usted me dijo que garantizaría esa apelación”.