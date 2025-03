Desde Washington, el senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, advirtió que la comisión de amistad entre el Congreso de Colombia y el de Estados Unidos abordará con parlamentarios norteamericanos el tema de la certificación para el país en materia de lucha antidrogas.

“La delegación de senadores y representantes colombianos entraremos a una reunión con el representante Mario Díaz Balart, dejaremos claro que el gobierno de Petro no representa a la mayoría de los colombianos, que sus posturas radicales no representan a la mayoría de los parlamentarios de Colombia, que el gobierno de Petro está por terminarse y que Colombia no merece ser descertificada”, dijo el legislador desde la capital estadounidense.

En este sentido, agregó Gómez, “trataremos ese tema porque para la economía de nuestro país es muy importante”.

Esta comisión de amistad se conformó luego del impase diplomático que hubo entre Bogotá y Washington hace un par de meses por la deportación de colombianos con situación migratoria irregular en los Estados Unidos.