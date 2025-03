La propuesta de reforma laboral del partido Centro Democrático desató un nuevo enfrentamiento entre la formación política y el presidente Gustavo Petro. A través de redes sociales, ambos lados intercambiaron críticas sobre los modelos económicos y laborales que proponen para el país.

Durante el Foro de Precandidatos del Centro Democrático, el líder político y exmandatario Álvaro Uribe, acompañado por los senadores María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y Paloma Valencia, expuso las principales líneas de su propuesta en materia laboral.

Entre los puntos destacados, planteó que las empresas que operan en sectores con un crecimiento igual o superior al 4% anual deberían pagar una prima adicional a sus empleados, con el fin de incentivar el desarrollo empresarial y la mejora de las condiciones laborales.

El expresidente también hizo énfasis en la necesidad de regular las condiciones de los trabajadores de plataformas digitales como Uber y Rappi. En su propuesta, las empresas asumirían entre el 60% y el 70% de las cotizaciones a seguridad social, mientras que los trabajadores aportarían entre el 30% y el 40%. Además, mencionó la importancia de brindar apoyo tecnológico a los taxistas para competir en igualdad de condiciones con estas plataformas.

Uribe cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno, argumentando que esta desincentiva la inversión privada y afecta la generación de empleo.

Según su postura, la iniciativa oficialista busca eliminar la contratación sindical y establecer un modelo basado en el monopolio estatal, lo que, a su juicio, afectaría la estabilidad económica del país. Instó a sus seguidores a movilizarse en contra de los 83 artículos que conforman la reforma presentada por el Ejecutivo.

Bogotá,



Oposición y primera propuesta laboral. pic.twitter.com/UwJ7TPyxoc — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 24, 2025

En respuesta, el presidente Gustavo Petro criticó la propuesta del Centro Democrático a través de su cuenta en la red social X.

En su pronunciamiento, cuestionó la viabilidad de la prima adicional en sectores con crecimiento del 4% y señaló que los salarios en Colombia ya se ajustan en función de la productividad.

“¿Y la prima adicional que propone Uribe, si crece la rama industrial más del 4%, será similar a la que se paga a los trabajadores, es como se paga ahora, por horas extras?”, cuestionó el primer mandatario sobre la propuesta del Centro Democrático.

Además, atribuyó el bajo crecimiento económico a la falta de inversión en sectores estratégicos como la agricultura, la industria productiva y el desarrollo digital, en contraposición a la dependencia de rentas extractivas.

“¿Sabe Uribe que ya los salarios mínimos suben de acuerdo a la productividad, pero esta en realidad no crece, porque no se expande el conocimiento superior en la sociedad colombiana? ¿Y por qué prefirieron en el siglo XXI poner la inversión en sacar rentas petroleras, entre otras rentas, algunas ocultas, y no como tocaba que era en la agricultura y la industria productiva, y entre la industria, en el desarrollo digital, y no lo hicieron?”, precisó Petro.

Y la prima adicional que propone Uribe si crece la rama industrial más del 4%, será similar a la que se paga a los trabajadores es como se paga ahora, por horas extras?



¿Sabe Uribe que ya los salarios mínimos suben se acuerdo a la productividad, pero esta en realidad no crece,… https://t.co/o8idySy7N9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2025

Ante estos señalamientos, el Centro Democrático publicó un comunicado en el que respondió al presidente y responsabilizó a su Gobierno por el bajo crecimiento económico y la caída de la inversión extranjera.

“Presidente Gustavo Petro, nuevamente su incapacidad para generar políticas que brinden un aliento a la economía es evidente. Su discurso de odio y su nefasta reforma contribuyen a enemistar a empleadores y trabajadores, a espantar la inversión, destruir el empleo y generar más informalidad”, señaló el partido de Uribe.

En la publicación, compartida a través de la cuenta oficial de X del partido, se argumenta que la reforma laboral oficialista perjudicaría a las pequeñas y medianas empresas, incrementando la informalidad y reduciendo la generación de empleo.

El partido sostuvo que el país perdería hasta 700 mil empleos si la reforma es aprobada, y que la informalidad laboral podría alcanzar el 54%. Además, advirtió que las pequeñas y medianas empresas, que representan el 98% del tejido empresarial y generan el 80% del empleo en Colombia, serían las más afectadas debido al aumento en los costos laborales.

En el comunicado también se hizo referencia a la caída del 17,6% en la Inversión Extranjera Directa en 2024, lo que, según el partido, refleja el impacto de las políticas económicas del Gobierno en la confianza empresarial.

Asimismo, se señaló que la creación de empresas alcanzó su nivel más bajo, atribuyéndolo a la incertidumbre generada por las reformas del Ejecutivo. “Hoy la creación de empresas es la más baja en los últimos cuatro años”.

El Centro Democrático también cuestionó la gestión del Gobierno en el sector salud, argumentando que la negativa de aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha puesto en crisis el sistema, afectando la disponibilidad de medicamentos y tratamientos médicos.

“Presidente, usted quiere acabar con el empleo de los colombianos, así como lo está haciendo con la salud. Hoy está prohibido enfermarse en el país, porque usted tiene el sistema en coma”, precisó el Centro Democrático.

Según el comunicado, mientras en enero de 2022 cuatro de cada cinco usuarios del sistema de salud se sentían bien atendidos, hoy el panorama es crítico debido al desabastecimiento y cierre de hospitales.

“Señor Presidente su discurso y acciones están destruyendo los avances sociales alcanzados por el país durante las últimas décadas y lo peor es que no están aportando ningún tipo de solución, por el contrario, afectando a los colombianos, en especial, a los más desamparados y de más bajos recursos”, concluyó el pronunciamiento del partido político.