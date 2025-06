Tras una caótica, conflictiva y, por momentos, confusa jornada, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el sábado nuevamente la proposición sustitutiva que había presentado la representante María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, para acoger el texto de Senado sobre la reforma pensional.

El articulado ya había sido aprobada a mediados del año pasado por el brazo legislativo, pero la Corte Constitucional lo devolvió al Congreso, al que ordenó corregir un vicio de procedimiento para que pueda entrar en vigor.

La decisión de la Corte fue en respuesta a más de 40 demandas contra el proyecto de ley y concluyó que la Cámara no debatió adecuadamente el texto aprobado por el Senado.

Sin embargo, a pesar de haber visto luz verde, el proyecto de ley oficialista no será implementado desde este primero de julio como estaba previsto. Ahora, la presidencia de la Cámara deberá proceder a presentar el informe de esta plenaria a la Corte Constitucional, tal como esta lo solicitó, para subsanar este vicio de procedimiento y continuar examinando a fondo otras demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma.

En su momento, cuando el alto tribunal dé el visto bueno, el presidente Gustavo Petro podrá sancionar el proyecto de ley.

“Hemos triunfado. Que vivan las abuelas y los abuelos de Colombia. Ha sido aprobada la reforma pensional. He cumplido y la Cámara de Representantes ha cumplido”, escribió en X el presidente Gustavo Petro sobre una de sus iniciativas bandera.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que esta “reforma progresista le da a más de 3 millones de viejos que no pudieron acceder a su pensión un mínimo de 223.000 pesos, que no es mucho, pero les da mucho bienestar a los más afectados”.

“Un poco más de 100 representantes vinieron a cumplir su deber (...) Muchos se quedaron en Miami, en Estados Unidos, con una miopía evidente ante las necesidades del país. Pero afortunadamente hay gente que trabaja”, agregó.

Por su parte, integrantes de sectores de oposición han asegurado que la reforma es contraproducente para los intereses de los colombianos. Además, denunciaron supuestas injerencias de los ministros en la toma de decisiones de la Cámara.

“Han pasado por encima de lo que sea para aprobar unas reformas que solo reflejarán su daño en el mediano y largo plazo Los que hoy celebran seguro nunca asumirán su responsabilidad. Nuevamente en manos de la Corte Constitucional para impedir más daños a Colombia”, advirtió el congresista Hernán Cadavid, del Centro Democrático.

En este sentido, la senadora Paloma Valencia también aseguró que durante la sesión se volvieron a cometer los mismos vicios que la Corte Constitucional mandó a subsanar.

“Aprueban la pensional tal y como estaba. No permitieron discutir nada ni proponer nada. Es una burla a la decisión de la Corte y una muestra de que no les interesa la discusión. Una reforma que le deja una deuda impagable a los niños y bebés de este país es inaceptable”, indicó.

Además, el ex ministro de Justicia Wilson Ruiz señaló: “El Gobierno canta victoria con una irregularidad que no fue saneada, el expediente volverá a la Corte Constitucional y en consecuencia deberá declarar la inconstitucionalidad del trámite. La oportunidad de corregir el proyecto fue desaprovechada, el afán de imponerse desconoció la deliberación democrática de la reforma pensional y luego se dirá, como ya es costumbre, que se trata de un bloqueo institucional. Presidente Gustavo Petro, una irregularidad no se subsana con otra irregularidad”.

Más reparos al proyecto de ley aprobado

El ex ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, también lanzó reparos a la reforma pensional aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el economista, se “acaba de aprobar una reforma pensional que necesita de otra reforma pensional para solucionar lo que esta reforma pensional no fue capaz de solucionar”. “Y los paganini de la noche: los jóvenes. Ellos tendrán que cubrir un faltante en unos años de 54 billones adicionales anuales en el prespuesto nacional o con reforma tributaria o con modificación de la edad de pensión, ingreso, base de liquidación o aportes”, agregó.

Renglón seguido, Restrepo señaló que se aprobó un “nefasto artículo que fue la moneda de cambio para aprobar en Senado a última hora, por el cual se crea un sistema pensional para el 42 % de la población del país, totalmente distinto a lo vigente de hoy. Con un trato diferencial para pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos. Sin parámetros. Sin costos. Sin evaluación de impacto fiscal y existe y es gigantesco”, concluyó. Por

otro lado, gremios del país aseguran que el articulado no soluciona los problemas centrales del sistema.