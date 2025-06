No tengo nada que ver con estas ideas del Ex Canciller Álvaro Leyva que menciona El País. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro, siempre lo he dicho, en público y en privado.



No entiendo por qué Leyva utiliza mi nombre como supuesta “interlocutora válida”, en su… pic.twitter.com/9kuFsKARaJ