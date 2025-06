El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que a partir de este viernes “quedan convocadas” las sesiones extraordinarias para que la Cámara de Representantes vuelva a debatir la reforma pensional, tal como lo ordenó la Corte Constitucional la semana pasada.

Esto luego de que el alto tribunal publicara un comunicado informando la decisión de devolver a la Cámara la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones”, con el objetivo de que se subsane el vicio de procedimiento identificado.

“Con el comunicado de la Corte Constitucional queda convocada desde hoy a extras la Cámara de Representantes para subsanar la reforma pensional”, escribió Benedetti en su cuenta de X.

Con el comunicado de la Corte Constitucional queda convocada desde hoy a extras la Cámara de Representantes para subsanar la Reforma Pensional.

Sin embargo, aún el Gobierno no ha expedido el decreto que convoca las sesiones extras. Con el anuncio de Benedetti, se espera que sea emitido este mismo viernes.

El representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, respondió al jefe de la cartera del Interior que todavía no se puede realizar la convocatoria. “Ministro, respire hondo y asesórese. Un comunicado no reemplaza un fallo y la Corte ya dejó claro que no se puede convocar a extras sin la providencia oficial”.

Ministro, respire hondo y asesórese.



Un comunicado no reemplaza un fallo, y la Corte ya dejó claro que NO SE PUEDE convocar extras sin la providencia oficial.

El pasado 17 de junio la Sala Plena de la Corte informó en un comunicado que ordenó “al presidente de la Cámara de Representantes (Jaime Raúl Salamanca) que, con el propósito de subsanar el vicio de procedimiento en el que se incurrió en el trámite” de la reforma pensional -que había sido aprobada el año pasado-, vuelva a discutir una proposición para “acoger el texto aprobado por la plenaria del Senado”.

“Para cumplir con lo anterior, la Plenaria de la Cámara de Representantes tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la comunicación de esta providencia, cuyo trámite solo correrá cuando el Congreso de la República se encuentre en sesiones ordinarias, a menos que sea convocado para ello en sesiones extraordinarias”, agregó el alto tribunal.

Una vez se subsane el vicio de procedimiento, el presidente de la Cámara de Representantes deberá presentar un informe a la Corte sobre el cumplimiento de esta decisión para que la Corte “se pronuncie definitivamente sobre la constitucionalidad” de la reforma pensional.