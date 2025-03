La presidenta de la Comisión Séptima del Senado y del Partido Conservador, Nadia Blel, denunció presiones del gobierno del presidente Gustavo Petro en torno a la reforma laboral, que iniciará este martes su tercer debate en dicha célula legislativa, donde se discutirá en primer punto la ponencia de archivo presentada por ocho de los 14 senadores de esta comisión.

“Desde hace una semana hemos sido objeto de ataques, calumnias y amenazas por parte del Gobierno Nacional. Para ello han utilizado todos los recursos del Estado, la televisión nacional, las emisoras, las redes sociales, institucionales y personales, todo con el fin de atacar una rama del poder público que actúa dentro de sus competencias de manera libre e informada”, manifestó Blel, suscriptora también de la ponencia de archivo.

El Ejecutivo, advirtió la senadora, quiere un Senado sumiso y no una discusión democrática.

“El Gobierno no oye argumentos, solo se escucha a sí mismo. El Gobierno no respeta la democracia, no respeta la separación de poderes, no respeta la institucionalidad y no respeta al Congreso de la República. El Gobierno quiere un Senado sumiso y eso no va a suceder. El Senado, a pesar de las amenazas, sabrá cumplir con su deber”, advirtió.

Y garantizó finalmente que la Comisión Séptima del Senado sesionará este martes con normalidad, en medio de las medidas de seguridad que ha tomado el Congreso, a través de su presidente, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, de permitir solo el ingreso al Capitolio de congresistas, funcionarios y medios.

