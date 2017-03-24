En un comunicado conjunto, el Gobierno y las Farc informaron este jueves que serán designados como notables del Componente Internacional de Verificación, el expresidente español Felipe González y el expresidente uruguayo José Alberto Mujica Cordano.

Su designación formal tendrá lugar el próximo jueves 30 de marzo.

Indicaron además las partes en el protocolo de funcionamiento de la Secretaría Técnica, que esta estará a cargo del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y del Centro de Investigación Nacional de Educación Popular (CINEP).

De igual forma, el apoyo técnico estará a cargo del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, E.E.U.U, en su rol de Apoyo Técnico del componente de verificación.

Para lo anterior, se realizará una primera reunión preparatoria con la Secretaría Técnica y el Apoyo Técnico del Componente Internacional de Verificación el próximo 28 de marzo con el fin de entregar los protocolos de funcionamiento.

En resumidas cuentas, el papel de Mujica y González como notables será el de fungir como los encargados de pronunciarse respecto de la verificación de la implementación del acuerdo, es decir, emitir informes públicos dando cuenta del cumplimiento de las partes de sus compromisos. Y pueden venir periódicamente al país.