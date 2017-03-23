Durante su visita al Punto Transitorio de Normalización que está ubicado en la vereda Pondores, corregimiento de Conejo, Iván Márquez jefe de la delegación de paz de las Farc, aseguró que esta zona será el escenario para el estudio de la tesis política con el fin de constituir el nuevo partido político.

El líder del grupo que está en proceso de desarme, aseguró que 'aquí se discutirán las banderas programáticas, el gobierno en transición y el carácter del nuevo partido', aunque dijo que no han pensado aún en tener un candidato presidencial a las próximas elecciones.

'Esto quiere decir que estamos dando pasos firmar para darle culminación feliz a este proceso, porque todos queremos la paz y la reconciliación definitiva', manifestó delante del Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo quien estuvo verificando el avance de las obras en este PTN, las cuales están a punto de terminar, ya que solo faltan los alojamientos que están en un 85%.

Indicó además que está avanzando el proceso de registro de las armas existentes en este campamento se dieron instrucciones precisas para la destrucción del material de guerra inestable como por ejemplo los explosivos.

'Todos los guerrilleros que hacen parte del Mecanismo de Monitoreo ya han depositado sus armas en los contenedores de la ONU y estamos planificando la recogida de las caletas de armas y municiones que los distintos frentes de las Farc tiene en lugares referenciados, lo cual va a facilitar esta labor', aseguró.

Márquez estuvo reunido con los cerca de 200 guerrilleros que están en Pondores, con quienes dijo que habló de pedagogía de paz, de los pasos que se van a dar, de la reincorporación, así como de la situación política y social de los miembros de las Farc.