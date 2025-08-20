La Policía Nacional encontró durante un operativo realizado en el barrio Castilla, en una residencia particular, una boa constrictor y un conejo dos animales en condiciones irregulares.

De acuerdo con la investigación preliminar, el pequeño conejo habría sido utilizado como alimento para el reptil. Por este caso fue capturado el propietario del inmueble, quien ahora deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales.

La serpiente, catalogada como especie silvestre de gran valor ambiental, fue entregada al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad que se encargará de su recuperación y futura liberación. El conejo, en cambio, fue trasladado al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibirá cuidados veterinarios.

EN VIDEO | Un hombre fue capturado en Medellín por tener en cautiverio a una boa constrictor. Las autoridades aseguraron que este alimentaba al animal silvestre usando conejos vivos. pic.twitter.com/LbNLDeP7TV — Teleantioquia (@Teleantioquia) August 14, 2025

Asimismo, la Policía recordó que los ciudadanos pueden denunciar casos similares a través de la Línea 123 y de los canales de atención ambiental.