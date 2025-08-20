El Ministerio de Trabajo impuso una sanción de más de 1.000 millones de pesos a la empresa Charry Trading S.A.S., reconocida distribuidora de cárnicos en Ibagué, Tolima.

Crece el descontento frente al proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno en primer debate

‘Me siento en un déjà vu; como con Álvaro Leyva’: Laura Sarabia niega conflicto de interés en el caso de Alfredo Saade

Alfredo Saade anuncia su candidatura presidencial tras suspensión de la Procuraduría

Señalaron que comprobaron denuncias de acoso y hostigamiento laboral contra varios de sus trabajadores. El caso lo dio a conocer el medio El Tiempo, quienes tuvieron acceso a un expediente.

En ese documento se evidencian testimonios de siete empleados que denunciaron humillaciones, insultos y tratos intimidantes por parte de directivos.

Petro afirma que una operación militar de EE. UU. contra Venezuela la convertiría en otra Siria

Las grabaciones e imágenes que circularon en redes sociales fueron determinantes para que la Unidad de Investigaciones Especiales concluyera que existía una conducta sistemática de maltrato.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 16 de septiembre de 2023, cuando los empleados llegaron a la oficina de la compañía, ubicada en el Centro Comercial Aqua. Allí, de acuerdo con la denuncia, el socio y directivo Diego Fernando Charry Parra los obligó de manera agresiva a realizar una “formación militar”, impidiéndoles retirarse del lugar.

🔴 Ibagué ¿QUE HARIAN USTEDES CON UN JEFE ASI? ¿JEFE ES JEFE AUNQUE NANDE MAL? El protagonista (el jefe) Gustavo Adolfo Charry de la empresa Casta agroindustrial Ganadera insulta y humilla a sus empleados. ¿Así será en la casa con su familia?‼️𝗔𝗝𝗨𝗔 𝗔𝗝𝗨𝗔‼️ Primera parte ⬇️ pic.twitter.com/q8rxObvbn3 — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 (@ruidiaz_ddhh) September 19, 2023

Asimismo, los registros señalan que sus palabras estuvieron cargadas de amenazas y groserías, lo que generó miedo y ansiedad entre los presentes.

Indicaron que un trabajador incluso tuvo que recibir atención médica de urgencias por crisis de estrés, hecho que quedó consignado en la epicrisis presentada como prueba.

Saade responsabilizó a Benedetti y a Laura Sarabia por su suspensión en la Procuraduría

Por eso, con base en estas evidencias, el Ministerio de Trabajo resolvió imponer tres multas. La primera: 508 millones 288 mil pesos por vulnerar normas internacionales de protección a la dignidad y derechos de los trabajadores.

La segunda: 254 millones 144 mil pesos por incumplir la obligación de respetar la dignidad y creencias del personal y la tercera: 254 millones de pesos por ejecutar actos que restringen derechos laborales.

“La política pública de seguridad debe consistir en educación, paz y presencia de la fuerza pública en el territorio”: Petro

En total, la sanción asciende a 1.016 millones de pesos. La resolución, fechada el 29 de julio, advierte además que, de no pagarse en un plazo de 15 días hábiles, se aplicarán intereses moratorios del 12 % anual y se iniciarán procesos de cobro.