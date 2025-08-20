Laura Sarabia salió al paso de las declaraciones del pastor Alfredo Saade, recientemente suspendido por la Procuraduría, quien sugirió que su salida tendría relación con la presencia del exesposo de la exfuncionaria en esa entidad.

En medio de una entrevista con ‘Blu Radio’, Sarabia afirmó que tales insinuaciones buscan restar legitimidad a las decisiones institucionales y negó de manera tajante cualquier vínculo entre su expareja y el proceso disciplinario.

“Él llega por su hoja de vida, porque es un excelente abogado, y ni siquiera tienen absolutamente nada que ver o ver el futuro de lo que le iba a pasar al Sr. Saade”, explicó.

La exjefa de Despacho recalcó que la normativa establece mecanismos claros para prevenir conflictos de interés. “Si así fuera, yo tendría que declararme impedida en ese proceso o él. Y eso es muy clara la institucionalidad que parece que el doctor Saade desconoce”, puntualizó.

Presidencia de la República

Durante la conversación, Sarabia comparó la controversia actual con la suspensión que en su momento enfrentó el excanciller Álvaro Leyva. “Me siento en un déjà vu, porque este déjà vu ya lo vivimos. Recordemos al ex canciller Álvaro Leyva, que también inicia un proceso por una suspensión con la Procuraduría”, señaló, advirtiendo que los expedientes deben tratarse con rigor y no convertirse en espectáculos mediáticos: “Lo que pasa es que el show de vanidades convierte una suspensión en epopeyas y unos expedientes en medallas”.

Al referirse a las funciones de Saade en la Casa de Nariño, subrayó que el jefe de despacho cumple un rol de articulación y apoyo, mas no de imposición de decisiones al margen de la legalidad. “Uno tiene la facultad de articular procesos, ayudar a los ministros, a que se lleven a cabo las instrucciones del presidente, pero nunca a llevar instrucciones ilegales ni a sugerir cosas que van en contra de la ley”, dijo.

Además, añadió que la investigación por el contrato de pasaportes involucra a varios funcionarios: “No es el señor Saade el único investigado, también estoy siendo investigada yo y el excanciller Murillo”.

Sarabia también cuestionó con firmeza las declaraciones de Saade en las que este sostuvo que ella y Armando Benedetti habrían “secuestrado” al presidente Gustavo Petro. “Me parece una falta de respeto con el presidente Gustavo Petro decir que un político con más de 30 años de vida pública está secuestrado. Es una falta de respeto igualarse al presidente”, expresó.

Finalmente, la exfuncionaria manifestó tranquilidad frente a los procesos en curso y aseguró que su vida personal y profesional sigue adelante pese a las controversias. “El doctor Saade pensará que a mí me trasnocha, pero la verdad, en el que menos pienso es en él. Estoy dedicada a mi familia, a mi hijo y a los procesos que vendrán en mi vida profesional”, concluyó.