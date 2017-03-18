Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, aseguró que el Gobierno ya cuenta con la información de que en poder de las Farc están, al menos, 14 mil armas. 'Ya se tiene un inventario de 14 mil armas de Farc', escribió Villegas en su cuenta de Twitter, y agregó que, de ellas, cerca de 11 mil son fusiles.

Respecto al número total de armas, la misión de la ONU en Colombia advirtió que lo sabrá cuando concluya el proceso de registro e identificación que está en curso.

El error de Santos

Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos afirmó en su cuenta de Twitter: 'Lograr que 14 mil armas de las Farc ya estén en manos de la ONU es implementar una paz estable y duradera'.

El trino fue borrado al instante y luego reemplazado por 'ya se tiene un inventario de 14.000 armas de las Farc que próximamente pasarán a manos de la Misión de la ONU para garantizar una paz estable'.

Van 140 armas

La Misión de la ONU en Colombia informó ayer que, como primera medida en el proceso de almacenamiento gradual, recibió 140 armas de las Farc, que pertenecían a guerrilleros integrados en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V).

El pasado 1 de marzo comenzaron los primeros pasos para la dejación de armas que comienza por el proceso de registro e identificación de estas, y que debe concluir el 29 de mayo. Grupos de observadores de la Misión ya se encuentran en los campamentos de las Farc para recibir las armas allí presentes.

En paralelo y en coordinación con las Farc, los observadores han empezado el proceso de planeación y verificación de la destrucción del armamento inestable, como municiones, minas y explosivos. En total, 322 integrantes de las Farc hacen parte del MM&V, pero hasta el momento sólo 140 están desplegados en las zonas de reunión de la guerrilla.