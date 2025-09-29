El pasado 23 de septiembre Daniela Julieth Ríos Grajeda con 24 años fue asesinada en la colonia Paseos del Sol, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

La joven se había graduado recientemente de licenciada en Nutrición en la Universidad de Guadalajara y fue encontrada sin vida en su casa.

Los medios locales informaron que el asesino de Daniela viajó desde el municipio de Tonalá, porque escuchaba canciones de Black Metal y “recibió” órdenes para asesinar a alguien.

Frustra crimen sueño de July



✍️ Noé Magallón



Mural 26 septiembre 2025

El hombre que apuñaló a Daniela Julieth Ríos Grajeda no solo se llevó su vida, sino los anhelos de una joven que salió de Puerto Vallarta para cumplir su sueño en la Zona Metropolitana de Guadalajara.… pic.twitter.com/SsP6Y1KKQ0 — Gustavo Ramon Cortez Garcia (@Gustavuss) September 26, 2025

Estuvo deambulando por Zapopan para buscar una víctima hasta que vio a Daniela e ingresó a su casa para asesinarla con un chuchillo táctico, dijo al El Heraldo de México, el comisario oficial de la policía de Zapopan, Roberto López Macías.

Asimismo, la comunidad lamenta su partida. El gimnasio Fitness CLUB GYM donde Daniela ofrecía asesorías en Jalisco desde abril de 2022, también le dedicó un mensaje.

“Fuiste una guerrera siempre que jamás se rindió y como una guerrera luchando te fuiste. En nombre de toda la comunidad, Fitness Club Gym enviamos oraciones y condolencias para su familia, despidiendo a Daniela con el mensaje: vuela alto y que Dios cuide tus pasos”, publicaron.

También la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara dio un mensaje de condolencia: “Descanse en paz”.