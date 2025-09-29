Un excursionista chino de 31 años perdió la vida en el monte Nama, provincia de Sichuan, luego de que caer por uno de los acantilados tras intentar tomarse una fotografía. Lo peor del hecho es que sus compañeros de escalada lo vieron mientras caía sin poder hacer nada.

El hombre cayó al vacío desde una altura de unos 200 metros. Su cuerpo, luego de un arduo trabajo de las autoridades por el difícil acceso a la zona, fue hallado a 5.300 metros de altura.

La tragedia quedó grabada en video. Se nota en las imágenes el momento justo en que el hombre resbala mientras intenta tomar una selfie y cae al vacío. El hecho lo captó una cámara que llevaba otro de los excursionistas y se observa cómo las demás personas solo pueden mirar mientras el hoy fallecido cae, sin poder hacer nada.

Se conoció que el hombre, para intentar tomarse la fotografía, se soltó de la cuerda de seguridad a la cual van atados todos los escaladores.

El monte Nama es uno de los principales picos de la región y es visitado por miles de excursionistas cada año. De acuerdo a medios locales, la excursión no notificó de manera regular sobre la escalada y por eso la emergencia tomó de sorpresa a los grupos de rescate.

Las autoridades de la región declararon que la muerte del excursionista será investigada para esclarecer si se violaron las medidas de seguridad solicitadas para este tipo de excursiones.

