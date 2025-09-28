No se trataba de una película de acción, fue un video que se hizo viral en redes que muestra el momento cuando en un gimnasio se forma una batalla campal entre los usuarios con pesas y barras de metal, el pasado 12 de agosto, en Nueva Delhi, capital de la India.

Aunque no fue reciente, hasta ahora es que se conocen las grabaciones de las cámaras de seguridad en ese momento. En el material audiovisual se ve cuando un grupo de hombres fue a reclamarle algo a otro usuario.

En ese momento los otros hombres que estaban en el gimnasio empezaron a pegarles con bate de madera, pesas y barras de metal.

Después se fueron y quedó el hombre que había sido golpeado en un principio, pensando en lo que había ocurrido. Según los medios locales, algunos usuarios terminaron heridos y algunos fueron capturados.

Por su parte, las autoridades han iniciado una investigación para determinar el origen de esta pelea y detener a los culpables.

Mientras tanto en las redes sociales los cibernautas indicaron que en India siempre pasa así con las peleas, se meten veinte personas en contra de una, y salen heridos por eso.