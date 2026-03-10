En una historia que muestra la resiliencia de un manatí y el valor del trabajo articulado entre instituciones comprometidas con la protección de las especies marinas, tras año y medio de cuidados, ‘Ciruelito’ - como fue bautizado el ejemplar - volvió al mar Caribe.

Sobrevivió a redes de pesca, al ataque de un tiburón y al haber quedado atascado en un conducto de 400 metros que transporta agua de mar hacia la central generadora de energía Termoguajira.

Su recuperación —en el Centro de Rescate de Fauna Marina, operado por Corpamag, la Fundación CIM Caribe y el Centro de Vida Marina— culminó con una liberación en Punta Venado, cerca de Santa Marta, donde había sido rescatado inicialmente.

Corpamag/Cortesía

La historia

‘Ciruelito’ —300 kg y 5 años— fue avistado en abril del año 2023 junto a su madre en El Rodadero. Un mes después apareció herido en la cola, atrapado en redes y atacado por un tiburón.

Tras atención veterinaria y rehabilitación en el Centro de Rescate de Fauna Marina, fue liberado por primera vez el 28 de septiembre de 2024 en el mar de Katanzama, en la desembocadura del río Don Diego, junto a otro manatí, de nombre ‘Genemaka’.

Sin embargo, el destino le tenía una nueva prueba de supervivencia. Meses después quedó atrapado en un conducto de la planta Termoguajira siendo rescatado tras dos días de tareas.

Regresó al Centro para monitoreo y fortalecimiento. Finalmente, ya recuperado, fue liberado de nuevo, esta vez en Punta Venado.

Antes de retornarlo a su hábitat le hicieron jornadas con pescadores y escuelas, y le marcaron con un corazón en el dorso y la aleta para facilitar su seguimiento.

Corpamag, la Fundación CIM Caribe y el Centro de Vida Marina, hicieron un llamado a pescadores, navegantes, buzos y comunidades costeras en la protección de ‘Ciruelito’, reportando cualquier situación que pueda ponerlo en riesgo y promoviendo prácticas responsables que garanticen la conservación de esta emblemática especie del Caribe colombiano.

Las entidades piden a la comunidad reportar avistamientos y proteger a este símbolo de la resiliencia.