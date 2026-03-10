Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

La tarde de este martes 10 de marzo se registró un incendio en la Troncal del Caribe, en los alrededores del Motel Malibú, a la altura de la entrada del Estadio Sierra Nevada, generando alarma entre conductores, residentes y comerciantes del sector.

Lea más: Evacúan de Sierra Nevada 9 indígenas heridos por combates entre ACSN y Clan del Golfo

Según algunos testigos, el hecho “se habría presentado en una estación de servicio ubicada en la zona”; no obstante, otras versiones señalan que el fuego se inició en una maderera cercana.

Dolor en Lorica, Córdoba, por la muerte de un niño tras incendio en su vivienda

Por otro lado, unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazan hacia el lugar para atender la emergencia y determinar cómo comenzó el incendio, mientras realizan esfuerzos para controlar las llamas y evitar que se propaguen a edificaciones próximas.

Ver más: Llegó al Magdalena el puente militar para recuperar el paso hacia La Guajira

Por el momento, no se reportan personas lesionadas y se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un informe oficial con más detalles sobre lo ocurrido.