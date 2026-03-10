La tarde de este martes 10 de marzo se registró un incendio en la Troncal del Caribe, en los alrededores del Motel Malibú, a la altura de la entrada del Estadio Sierra Nevada, generando alarma entre conductores, residentes y comerciantes del sector.

Según algunos testigos, el hecho “se habría presentado en una estación de servicio ubicada en la zona”; no obstante, otras versiones señalan que el fuego se inició en una maderera cercana.

Por otro lado, unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazan hacia el lugar para atender la emergencia y determinar cómo comenzó el incendio, mientras realizan esfuerzos para controlar las llamas y evitar que se propaguen a edificaciones próximas.

Por el momento, no se reportan personas lesionadas y se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un informe oficial con más detalles sobre lo ocurrido.