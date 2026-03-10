En los últimos días, la aerolínea estatal Satena informó que con motivo de la celebración del Festival de la Leyenda Vallenata, tendrá una programación especial de vuelos en la ruta Bogotá– Valledupar – Bogotá, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de viajeros hacia la capital del Cesar durante los días de mayor movilización.

La programación contempla diez vuelos adicionales, distribuidos en cinco frecuencias ida y regreso que se operarán los 29 y 30 de abril, así como el 1, 3 y 4 de mayo, fechas en las que históricamente se registra el mayor flujo de visitantes hacia la ciudad. Estas operaciones serán realizadas en aeronaves Embraer ERJ-145, con capacidad para 50 pasajeros, lo que permitirá ampliar la disponibilidad de sillas durante los días centrales del festival.

El miércoles 29 de abril habrá vuelos en la ruta Bogotá–Valledupar a las 12:53 p. m. y en el trayecto Valledupar–Bogotá a las 02:41 p. m. El jueves 30 de abril se programó el vuelo Bogotá–Valledupar a la 01:10 p. m., mientras que el regreso Valledupar–Bogotá será a las 03:05 p. m.

Para el viernes 1 de mayo se mantiene el mismo itinerario: el vuelo Bogotá–Valledupar saldrá a la 01:10 p. m. y el vuelo Valledupar–Bogotá a las 03:05 p. m. El domingo 3 de mayo el vuelo Bogotá–Valledupar está previsto para las 09:50 a. m., y el trayecto Valledupar–Bogotá a las 11:44 a. m.

Finalmente, el lunes 4 de mayo el vuelo Bogotá–Valledupar saldrá a las 02:00 p. m., mientras que el regreso Valledupar–Bogotá está programado para las 03:55 p. m.

“Cada año el Festival de la Leyenda Vallenata convoca a miles de personas que llegan a Valledupar para celebrar una tradición profundamente ligada a la identidad cultural del Caribe colombiano. Desde SATENA acompañamos ese movimiento reforzando nuestra operación aérea para facilitar el acceso a la ciudad durante una de las temporadas de mayor demanda”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de SATENA.

Esta operación permitirá ampliar la capacidad disponible durante los días centrales del festival, facilitando el desplazamiento de turistas, artistas, gestores culturales y equipos logísticos vinculados a la agenda cultural del evento.

La venta de tiquetes ya está disponible en los diferentes canales de la aerolínea.