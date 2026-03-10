En el patio de la sede del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en Valledupar, se realizó una misa para recordar el asesinato y desaparición de los siete agentes de esta unidad investigativa, de quienes no se ha vuelto a saber desde el 9 de marzo de 2000. Han transcurridos 26 años y sus familiares siguen esperando conocer dónde se encuentran los restos y poderles dar una sepultura digna. Este múltiple crimen fue atribuido y reconocido por las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, específicamente el bloque Norte.

Cortesía Misa en memoria de los siete agentes del CTI asesinados y desaparecidos en el Cesar.

Al encuentro religioso asistieron los familiares de: Carlos Augusto Ibarra, Danilo Javier Carrera Aguancha, Hugo Alberto Quintero Solano y Edilberto Linares Correa; y de Valledupar: Israel Alberto Roca Martínez, Mario Abel Anillo Trocha y Jaime Elías Barros Ovalle, quienes recordaron a sus seres queridos guardando aún la esperanza de que sus restos aparezcan.

Asimismo, asistieron funcionarios judiciales y el director de la seccional de Fiscalía, en el Cesar, Ronald Calderón Viecco.

Como se recordará, el día del hecho un grupo de investigadores salieron desde Codazzi y otros desde Valledupar, se encontraron y su destino era la Hacienda Holanda, ubicada entre Minguillo, municipio de La Paz, y la trocha de Verdecia, jurisdicción de Codazzi. La función era cumplir con la exhumación del cuerpo de un vendedor de paletas identificado como Alcides Tiburcio Rivera Palencia, que también fue asesinado y desaparecido por las AUC.

Los restos óseos siguen sin aparecer. Fuentes judiciales que han investigado este caso señalan que los exintegrantes de las AUC parecieran haber hecho un pacto de silencio, al no decir cómo los mataron y qué hicieron con los cuerpos.

Por este caso ha sido condenado Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien ordenó la masacre. También fue procesado Alcides Manuel Mattos Tabares, alias el Samario, y Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, entre otros.