Luego de que se conociera el presunto secuestro en contra del excandidato al Senado de la República, Andrés Fernando Vásquez, en el que señaló a Sayco como supuesto responsable; la empresa defensora de los derechos de los autores y compositores en el país, decidió interponer una denuncia penal para que se investiguen tales aseveraciones en defensa de su buen nombre y de su presidente el compositor Rafael Manjarrez.

A través de un comunicado a la opinión pública Sayco indicó que las declaraciones Andrés Vásquez afectan gravemente el buen nombre, la honra y la reputación de Rafael Manjarrez, por lo cual hacen un llamado a los organismos de control para que investiguen a profundidad este “deplorable episodio, dada la traza de inconsistencias y contradicciones que registran las declaraciones del señor Vásquez y los comentarios que se escuchan en el pueblo de Pelaya donde supuestamente ocurrió el plagio, lo que cierne un manto de dudas sobre la versión del mencionado excandidato”.

Asimismo, la entidad indicó que desde hace varios años vienen enfrentando inconvenientes con el demandado, quien a través de una empresa estaría apropiándose del derecho patrimonial de los autores colombianos, lo cual ya ha sido condenado en estrados administrativos y judiciales.

