En la noche del pasado viernes 23 de enero, alrededor de las 9:45 p. m., un soldado activo fue asesinado en el barrio Centro del municipio de Fundación (Magdalena), en medio de un atentado sicarial.

La víctima, quien era un militar regular, fue identificada como Cristóbal Enrique Castillo González, de 21 años. Residía en el barrio las Delicias, en la calle 21 #19-28.

De acuerdo a las autoridades, el uniformado se encontraba en el establecimiento comercial ‘Cali Pollo’, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta, de color negro, llegaron hasta el lugar y lo atacaron.

Asimismo, la Policía señaló que los sicarios “tenían tapabocas y gorras, el conductor vestía buzo de color blanco y jean azul, y el tripulante camisa negra con jean negro, y sin mediar palabra remetieron contra la humanidad de la víctima, y emprenden la huida con rumbo a la vía que conduce desde el municipio de Fundación al municipio de Aracataca”.

La comunidad dio aviso sobre el paradero de los sicarios, y de inmediato las autoridades activaron el plan candado para capturar a los responsables.

“La patrulla zona 2 alma ve pasar los victimarios en la motocicleta que huyeron del lugar de los hechos, de inmediato se inicia la persecución; sobre la vía las demás patrullas de la Estación de Policía Aracataca observan los delincuentes quienes toman la vía hacia el municipio de El Retén, sin embargo aproximadamente dos kilómetros más adelante los sujetos tratan de huir por zona enmontada siendo intervenidos por las patrullas y capturados por el delito de homicidio”, añade el comunicado.