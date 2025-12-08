Un enfrentamiento armado entre uniformados de la Policía y un presunto delincuente dejó tres personas gravemente heridas. De acuerdo al reporte preliminar se trata de dos mujeres y un joven.

El tiroteo se registró en las últimas horas en el barrio Simón Bolívar, en el municipio de Fundación, Magdalena, según indicó la comunidad. El cruce de disparos atemorizó a los habitantes de la zona.

Las autoridades señalaron que la mujer fue identificada como Margarita Lobo, quien tuvo que ser trasladada al hospital San Rafael debido a la gravedad de sus heridas.

Por el momento, se adelantan investigaciones para determinar si las víctimas resultaron lesionadas por los impactos de bala de la Policía o del presunto delincuente.