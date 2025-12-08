Este lunes 8 de diciembre se define parte del camino a la final de la Liga BetPlay 2025-II: Atlético Junior visitará a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, con el inicio pactado para las 5:15 p.m. hora Colombia (17:15 H COL).

Le puede interesar: Medellín vs. Junior: ¡Con fuego en el corazón, nadie apaga esta ilusión!

Dónde ver el partido en vivo

La transmisión oficial estará a cargo de WIN+, en su señal de televisión paga y a través de su plataforma digital, lo cual permitirá seguir el duelo desde cualquier rincón del país.

¿Qué se juegan Junior y Medellín en el Atanasio?

Con 11 puntos, Junior lidera el Grupo A y depende solo de sí mismo: un empate basta para asegurarse un lugar en la final del torneo.

En estas circunstancias, el equipo buscará manejar el partido con inteligencia, controlando los tiempos y priorizando la solidez defensiva. Un resultado positivo sellaría su paso a la definición del semestre sin depender de terceros.

Vea aquí: El conmovedor mensaje de Guillermo Celis para despedir a su madre biológica

Para el DIM, con apenas 2 puntos en la serie, la noche del lunes no admite errores. Aunque ya está eliminado de la pelea por el primer lugar, una victoria le permitiría despedirse con dignidad, volver a mostrar buen fútbol en su casa y retomar moral para lo que queda del 2025.

Además, jugar de local siempre representa un plus: la hinchada, el calor del Atanasio Girardot y la presión de querer cerrar bien pueden ser aspectos que pueden inclinar la balanza.

Lea también: Listo el horario para el partido entre Medellín y Junior

No obstante, nada está escrito hasta que deja de rodar el balón.

Ficha del partido