Está casi en la meta, al borde del objetivo. Un pasito más y ya. Un último esfuerzo. Una velita basta para mantener la ilusión de título encendida hasta el final, hasta la finalísima. Solo eso, un puntico, necesita Junior en su visita al Medellín, este lunes, a partir de las 5:15 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, para asegurar su ingreso a la instancia decisiva, donde ya clasificó el Deportes Tolima en el cuadrangular B.

No la dejen apagar. Hay que salir con todo a ganar y a lograr, al menos, un empate. Venciendo o igualando al ‘Poderoso’ no importará en lo absoluto lo que suceda en Cali, a la misma hora, entre América y Atlético Nacional, que es el otro equipo con posibilidades matemáticas de avanzar a la serie por el máximo galardón.

No será sencillo. Aunque el Deportivo Independiente Medellín se desinfló por completo, ya está eliminado y no sabe ni siquiera lo que es ganar en el cuadrangular, no deja de ser un adversario complicado y no va a querer perder una vez más en su estadio, ante su hinchada y con un oponente que le ha amargado varias finales, menos si todavía tiene en juego la posibilidad de conquistar un cupo a la Copa Libertadores a través de la reclasificación.

El líder de esa tabla anual es el Tolima con 93 puntos, le siguen Medellín, con 89, y Nacional, con 88. Los ‘Pijaos’ ya son inalcanzables, a menos que los verdes avancen a la final y mantengan posibilidades matemáticas de superarlos.

EL DILEMA ROJO

En todo caso, el Dim, en sus cuentas, tratará de seguir segundo en esa clasificación, derrotando a Junior, y posteriormente le hará fuerza al Tolima para que sea campeón. Así el conjunto vinotinto y oro irá directo a la Libertadores y dejará vacante el cupo a través de la reclasificación, que sería para el segundo lugar.

Es un propósito con un enorme dilema porque ganarle a Junior podría favorecer a su clásico rival, que lo puede desplazar en esa lucha por acudir al principal torneo continental mediante la ‘recla’.

A raíz de la rivalidad entre los dos conjuntos antioqueños, atizada por la bronca del jueves pasado entre Washington Aguerre y Matheus Uribe, tras la victoria verde 2-1, han surgido suspicacias sobre la manera en que ‘el Poderoso’ encarará el compromiso.

Los integrantes del plantel dirigido por Alejandro Restrepo han salido a aclarar que ellos procurarán el triunfo independiente de si favorece o no a sus contrincantes de toda la vida, con los cuales afrontarán en próximos días la final de la Copa Colombia. (Ver nota aparte).

NOVEDADES

Restrepo armará su equipo con las bajas de Aguerre, por expulsión; y Daniel Londoño y Baldomero Perlaza, por acumulación de tarjetas amarillas.

Junior no contará con Guillermo Celis, lesionado en la victoria 2-1 ante América, el jueves anterior, pero sí con el paraguayo Javier Báez, ya recuperado del esguince de rodilla que lo mantuvo fuera de las canchas desde el entretiempo del juego que se le ganó 1-0 al Medellín, en Barranquilla, en el comienzo del cuadrangular.

Báez entraría en la titular para armar una línea de tres zagueros junto a Jermein Zidane Peña y el uruguayo Lucas Monzón.

Alfredo Arias apostaría por un módulo similar al que utilizó en la fase de ‘todos contra todos’, para empatarle 2-2 al ‘Poderoso’, el pasado 21 de septiembre, en el Atanasio. En esa ocasión dominó y estuvo cerca de la victoria de no ser por un penalti que desperdició Guillermo Paiva.

El delantero guaraní empezaría en el banco de emergentes teniendo en cuenta que la inclusión de su compatriota en el sistema defensivo llenaría el cupo máximo de extranjeros permitidos en cancha, tres (Silveira, Monzón y Báez).

No es algo confirmado. Solo es una de las posibilidades que barajaba el cuerpo técnico de Junior para dar en Medellín el pasito que hace falta. La luz de la esperanza está más iluminada que nunca, solo falta una velita.

Probables formaciones de Medellín y Junior

OPCIONES DE CLASIFICACIÓN DE JUNIOR

Junior avanzará a la final de la Liga II si derrota o empata al Medellín por cualquier marcador. No depende de nada más si no pierde en el Atanasio Girardot.

En caso de una caída, los rojiblancos tendrán que cruzar dedos para que Nacional iguale o pierda con América, en Cali. Si los verdes vencen a los rojos del Valle, empatarán con 11 puntos a los ‘Tiburones’ y ahí entrarán a definir la diferencia de gol y los otros ítems de desempate (mayor número de goles a favor, mayor número de goles a favor de visitante, menor número de goles en contra de visitante y mejor ubicación en la tabla de posiciones de la fase de ‘todos contra todos’).

Si Nacional gana 1-0 y Junior pierde 1-0, clasifican los ‘Tiburones’ por mayor número de goles a favor. Pero si los verdes se imponen 2-1 y los rojiblancos caen 1-0, avanzan los antioqueños por mayor número de goles de visitante.

Así las cosas, Junior puede clasificar hasta perdiendo, pero dependiendo de los marcadores de cada juego con respecto a los ítems de desempate.