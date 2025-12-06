La rivalidad entre el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín se encuentra más alborotada que nunca después de la pelea que el arquero rojo Washington Aguerre sostuvo con el volante verde Matheus Uribe.

La bronca, que provocó las expulsiones de Aguerre, Uribe y Harlen Castillo, se dio al final del partido que Nacional le ganó 2-1 al DIM en el estadio Atanasio Girardot, en la quinta fecha del cuadrangular semifinal A.

Ese encontronazo entre jugadores de ambos conjuntos, que mezcló gritos, empujones, forcejeos, golpes, reclamos y otros dimes y diretes, avivó el fuego ad portas de la final de Copa Colombia que disputarán las dos escuadras antioqueñas.

Además, la candente rivalidad ha despertado una serie de suspicacias de cara a la última fecha del cuadrangular A, donde Medellín ya está eliminado y solo Junior (11 puntos) y Nacional (8) tienen chance de clasificar a la instancia por el título.

Los ‘Verdolagas’ solo avanzarán a la final si derrotan al América en Cali y Junior pierde con Medellín en el Atanasio. Todo dependiendo de la diferencia de goles y los otros ítems de desempate.

Muchos hinchas verdes están convencidos de que ‘el Poderoso’ no derrotará a Junior para evitar favorecer a su eterno adversario, pero los integrantes del cuadro rojo rechazan totalmente ese tipo de teorías y afirman que saldrán con todo frente a los ‘Tiburones’ para asegurar el cupo a la Copa Libertadores a través de la reclasificación.

“Nosotros somos una institución, un grupo que tenemos en la cabeza que vamos a salir a ganar, y el objetivo es clasificar a la copa internacional. Lo que haga la vereda enfrente, no nos importa a nosotros”, expresó Francisco Fydriszewski, en un ‘en vivo’ a través de las redes sociales del DIM, el viernes pasado.

“También nos jugamos lo anímico, el llegar bien a una final, la de Copa Colombia. Yo lo remarco y recalco a cada rato porque es lo que tengo en la cabeza. Nosotros el lunes vamos a salir a ganar y el resto no nos interesa”, agregó el delantero argentino de origen polaco.

En ese mismo sentido ya se había manifestado el volante Jaime Alvarado, en la rueda de prensa tras la derrota ante Nacional.

“Por reclasificación tenemos un partido importante el lunes. Y tenemos la final de Copa, hay que llegar fuertes mentalmente, con la cabeza puesta donde la debemos tener. En ese partido del lunes tenemos que coger confianza, reencontrarnos y hacernos fuertes como equipo nuevamente”, expresó el mediocampista samario.