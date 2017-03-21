La comunidad del barrio El Carmen en el municipio de Ciénaga, Magdalena, no sale de su asombro tras la muerte de un adolescente de 15 años, quien fue apuñalado por un joven de 17, luego que se enfrascaran en una acalorada discusión, a la 1:30 p.m. de ayer, a orillas de la Troncal del Caribe, al parecer, por diferencias deportivas.

De acuerdo con las pesquisas iniciales llevadas a cabo por miembros de la Sijín y la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, los jóvenes se encontraron frente al resalto en el parque de El Carmen, en el sector de Puerto Nuevo, cuando comenzaron a discutir por los equipos de fútbol de su preferencia.

Según testigos, el joven agresor, señalado hincha del Junior, atacó al menor, hincha del Nacional.

'En medio de la pelea el que tiene 17 años sacó un cuchillo y se lo clavó en el pecho al otro menor', comentó el mayor Miguel Ángel Vargas, comandante del Tercer Distrito de la Policía Metropolitana de Santa Marta (Mesan).

Igualmente el oficial de la Policía reveló que al parecer los jóvenes implicados en la riña tenían la costumbre de subirse en la parte trasera de las tractomulas y camiones, que aminoraban la marcha al llegar al resalto frente al que ocurrieron los hechos, para sustraer cualquier elemento de la carga, como les fue relatado por algunos moradores de las cercanías de Puerto Nuevo.

Ocurrido el hecho, el menor herido fue auxiliado por la comunidad y las patrullas de la Policía del ente territorial, siendo trasladado hasta la unidad de urgencias del Hospital San Cristóbal de Ciénaga.

Sin embargo, los médicos en turno nada pudieron hacer por salvar su vida, debido a que la profunda cuchillada que recibió le perforó el corazón.

Por su parte, el agresor fue aprehendido por las autoridades policiales, gracias a la descripción aportada por algunos testigos del hecho, lo que permitió identificarlo en el momento en que intentaba abandonar la escena del crimen, quedando a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia de la segunda ciudad del Magdalena.