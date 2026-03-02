En desarrollo de actividades de registro y control adelantadas por uniformados de la Policía Nacional, fue capturado un hombre por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes en la Troncal del Caribe, kilómetro 0 de la vía que comunica al corregimiento de Mingueo con la cabecera municipal de Dibulla, La Guajira.

El procedimiento se llevó a cabo durante el registro a un ciudadano que se movilizaba en motocicleta, al que le hallaron en su poder un paquete plástico que contenía una sustancia vegetal que, por sus características, se asemeja a la marihuana, con un peso aproximado de 437 gramos.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito que se le atribuye.

Respecto a la captura, el teniente coronel Héctor Gerardo Daza Narváez, comandante del Departamento de Policía Guajira (Encargado), señaló que, “continuamos intensificando los controles en los principales corredores viales del departamento, con el objetivo de contrarrestar el tráfico de estupefacientes y proteger a nuestras comunidades. Estos resultados son muestra del compromiso permanente de nuestros uniformados por garantizar la seguridad y la convivencia en La Guajira”.

Desde el Departamento de Policía Guajira se reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad, recordando que la información oportuna es fundamental para seguir obteniendo resultados contundentes contra el delito.