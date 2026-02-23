El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, recorrió la obra del Malecón para verificar en sitio el avance técnico y el cumplimiento de los trabajos que se ejecutan en este proyecto estratégico para el departamento.

La intervención, que supera los dos kilómetros de extensión, contempla espacios deportivos, zonas de circulación peatonal, áreas para el encuentro ciudadano y equipamientos que fortalecerán la oferta turística de Riohacha.

Actualmente, ya se han intervenido cuatro de las cinco zonas previstas en el proyecto. En la zona cinco, donde iniciaron los trabajos, el avance es uno de los más significativos: allí ya se encuentra construida una cancha de fútbol y continúan las adecuaciones finales.

Durante el recorrido, el mandatario revisó labores como la conformación de taludes en 200 geoceldas para estabilización del terreno, instalación de bordillos prefabricados, construcción de la losa de cimentación para batería de baños en la zona uno y conformación de banca para andenes peatonales.

La obra es ejecutada por la empresa Ticom y ha venido avanzando de manera progresiva en sus distintos frentes de trabajo.

“Estamos aquí para revisar detalles, verificar avances y asegurar que cada zona avance como está previsto. Este Malecón es una infraestructura clave para ordenar el borde costero, fortalecer el turismo y dinamizar la economía local”, afirmó el gobernador Jairo Aguilar Deluque durante la inspección.

El proyecto busca consolidar un espacio público funcional y seguro, que aproveche el potencial del litoral como eje de desarrollo económico y urbano para La Guajira.