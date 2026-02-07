Mediante el Decreto 012 del 6 de febrero, la Alcaldía de San Juan del Cesar, La Guajira, dispuso cancelar las actividades del carnaval, debido a la situación de inseguridad y orden público que se presenta actualmente en esta población en el sur del departamento.

Leer más: Frente frío podría debilitarse y volverse estacionario desde este viernes

Indicaron que de manera general hacen un llamado claro a la ciudadanía, comerciantes y actores culturales a cumplir estrictamente las disposiciones establecidas, recordando que se trata de medidas preventivas, temporales y adoptadas de manera articulada con las autoridades competentes, en defensa del bienestar colectivo.

Enfatizaron que es una decisión responsable y preventiva, adoptada tras el análisis conjunto con las autoridades competentes, priorizando la vida, la seguridad y la tranquilidad de la comunidad.

Como se recordará en San Juan del Cesar se han venido presentando asesinatos selectivos y extorsiones al sector comercio. Hasta ahora el caso más reciente sucedió el pasado viernes cuando en un lavadero de carros llegó un hombre en una motocicleta con pasamontañas y casco, dándole muerte a un joven que se encontraba lavando un vehículo.

Ver también: El 70 % de empresarios prepara recortes de personal tras alza del mínimo y la reducción de jornada laboral, según Fenalco

La víctima fue identificada como Harold David Palacio, de 30 años, oriundo de Valledupar. Con este caso se suman 7 asesinatos en lo corrido de 2026, en este municipio donde la ciudadanía reclama mayores acciones de la fuerza pública y que la tranquilidad se retome en las calles.