En la madrugada de este viernes 6 de febrero, tropas Élites del Gaula Militar en coordinación con funcionarios del CTI de la Fiscalía, presentaron resultados positivos en una operación contra el Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) en el departamento de La Guajira.

Durante la diligencia judicial de registro y allanamiento a dos viviendas en el corregimiento Río Ancho, área rural del municipio de Dibulla, fue incautada un arma de fuego tipo revólver.

En dicha actividad se presentó un combate de encuentro, luego de que un presunto escolta de la madre de alias Naín o el ‘Bendito Menor’, recibiera a disparos a las unidades militares y judiciales; en el intercambio fue dado de baja este individuo quien era conocido con el alias el Golero.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín realizaron los actos urgentes e inspección judicial.

Según la información obtenida por inteligencia militar, en las viviendas presuntamente se guardaba un arsenal de guerra que alimentaría las filas del ala militar de los Pachenca, en la sangrienta lucha de control de territorio que sostiene este grupo armado con el Clan del Golfo.

Estas operaciones se mantienen en la ofensiva que mantiene el Ejército Nacional de cercar al narcoinfluencer y cabecilla del grupo paramilitar, por quien el gobierno nacional ofrece una recompensa por información que permita su captura de más de $500 millones.

Es importante recordar, que a mediados del mes de enero del presente año, el Ejército Nacional ejecutó un operativo contra alias Naín, mediante bombardeos y combate de encuentro en área rural de Migueo, en el que se incautó material de guerra, equipos de comunicaciones y dos vehículos de alta gama, sin embargo, éste logró escaparse junto a su pareja, alias la Bebecita.

Recientemente, también se registró un combate con el mencionado grupo armado, en el que perdió la vida un soldado y otro resultó gravemente herido, en hechos acontecidos en estribaciones de la Sierra Nevada, en el sector de La Mojada, en área rural del municipio de Ciénaga, Magdalena.

