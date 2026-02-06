Tras un trabajo preciso de inteligencia militar, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 10, orgánicas de la Décima Brigada del Ejército Nacional, sostuvieron un combate contra integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Segunda Marquetalia, Columna Jesús Santrich.

El enfrentamiento se registró en la vereda Chipa, área rural del municipio de Uribia, en el norte del departamento de La Guajira.

Durante la operación, las unidades militares lograron ubicar y neutralizar un campamento estratégico con capacidad para albergar al menos 20 integrantes, por lo que se afecta de manera directa la capacidad de mando, control, logística y sostenimiento criminal de esta estructura ilegal en el norte del país.

Ejército Nacional

En el lugar fueron incautados cinco fusiles, una subametralladora, una escopeta, 37 proveedores, 1.399 cartuchos de diferentes calibres, equipos de comunicaciones, material de intendencia, un computador y documentación de alto valor estratégico para la continuidad de las operaciones.

La entidad militar reveló que información de inteligencia permitió establecer que esta estructura criminal buscaba consolidar presencia armada permanente en esta zona del país para controlar corredores estratégicos de movilidad y rutas ilícitas asociadas al narcotráfico y otras economías ilegales. La acción militar interrumpe sus líneas de abastecimiento y debilita su proyección criminal hacia otras regiones.