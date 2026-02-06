Una persona de sexo masculino murió luego de ser atacado con proyectiles de arma de fuego en una atentado en el perímetro urbano del municipio de Maicao.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Holbert Arregoces, quien se ganaba el sustento diario como mototaxista.

El homicidio se registró en la noche de este miércoles 4 de febrero, sobre la carrera 17 entre calles 16 y 17, cerca del Mercadito Guajiro.

Según la información preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon al mototaxista, quien perdió la vida en el acto.

Mientras huían del lugar, patrullas de la Policía Nacional, activaron de manera oportuna el denominado plan candado y tras varios minutos de búsqueda fue posible ubicar y detener a los sospechosos del hecho.

Redes Sociales y Policía Nacional/Cortesía

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo pistola marca Glock con 17 cartuchos, así como un teléfono móvil en el que se hallaron fotografías de la víctima, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente, la Policía del departamento indicó que los móviles son materia de investigación por parte de personal de la Sijín y Sipol.