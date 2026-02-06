Dos hombres perdieron la vida luego de ser atacados con armas de fuego en el perímetro urbano del municipio de Uribia, La Guajira.

Leer más: Tendero fue asesinado en atentado a bala en San Juan del Cesar

Las víctimas fueron identificadas como Marcos Suárez y Ángel Segundo Suárez Barroso, éste último era natural de Venezuela y trabajaba como domiciliario.

El doble homicidio se registró en la noche de este miércoles 4 de febrero, en el barrio Aipiamana, frente al hotel El Cacique.

Según la información preliminar, hasta el lugar llegaron dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, dispararon indiscriminadamente contra los mencionados y huyeron del lugar.

Le puede interesar: Hombre capturado junto a alias La Diabla, involucrada en la masacre de los Lora, fue baleado

Por su parte, los baleados fueron trasladados hasta la sala de urgencias de la clínica Talapuin, donde los galenos en turno informaron que fallecieron debido a la gravedad de las heridas que les causaron los proyectiles.

Los actos urgentes e inspección judicial fueron realizados por personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial.

Lea también: Realizan firmatón para exigir solución a rebosamiento de alcantarillas en Santa Marta

Finalmente, la Policía del departamento reveló que los hechos son materia de investigación.