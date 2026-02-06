Dos hombres que se encontraban conversando en un sector del barrio María Eugenia, de Aguachica, fueron atacados a bala la tarde de este jueves, por sujetos desconocidos que actuaron a bordo de una motocicleta.

Lea también: ¡Guacherna pasada por agua!: Ideam advierte nuevas lluvias por frente frío

De acuerdo con versiones preliminares, uno de los atacantes sacó un arma de fuego y sin mediar palabras les dispararon y huyeron a toda velocidad en una motocicleta de alto cilindraje.

Uno de los heridos fue identificado como Emel Enrique Yaruro Ramírez, de 33 años, quien presenta una herida en tórax con afectación en el pulmón derecho. De igual manera Julio Alberto García León, con una herida en el hombro derecho, también con serias afectaciones.

Lea también: Colapso en el sistema de contratación del Icbf deja en el limbo el talento humano a contratar

Ambos heridos fueron trasladados por la comunidad al Hospital Regional José Padilla Villafañe, donde reciben atención médica, según indicó la Policía Nacional. Asimismo destacaron que realizan labores de vecindario para recopilar la mayor información y esclarecer los hechos. No descartan que sea por un ajuste de cuentas.

En el caso de Emel Yaruro Ramírez, este había sido capturado en septiembre de 2021, por la Policía Nacional, al estar presuntamente involucrado con la banda delincuencial ‘Los Fleteros’, dedicados al hurto en el sur del Cesar.

Lea también: Siguen los hallazgos en Las Moras: vecinos encuentran más restos del joven desmembrado

Para ese entonces también fue capturada Zaida Andrea Sánchez Polanco, de 23 años, alias La Diabla, asesinada en febrero de 2025. Como se recordará esta mujer estuvo involucrada en la masacre de la familia pastoral Lora García, ocurrida el 29 de diciembre de 2024, en Aguachica.