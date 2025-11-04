Habitantes de la comunidad Paraíso, en jurisdicción del municipio de Maicao, La Guajira, mantienen bloqueado el paso vehicular en la vía que comunica con Riohacha, en protesta a la falta de agua potable en la localidad.

Se conoció que los manifestantes atravesaron una camioneta sobre la vía para impedir el funcionamiento normal de la carretera, e instar a las autoridades municipales y departamentales a solucionar la problemática de la falta de preciado líquido que afecta a la comunidad.

El cierre vial se registra sobre la Troncal del Caribe, a la altura del kilómetro 38, cerca al peaje Alto Pino.

Mientras la cogestión vehicular aumenta, ninguna autoridad se ha hecho presente en el lugar para dialogar con los manifestantes para ofrecer una solución inmediata a la emergencia.