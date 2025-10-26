Un nuevo ataque sicarial cobró la vida de dos hombres en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

Las autoridades revelaron que las víctimas respondían a los nombres de Nelson Morales Almanza, natural de Venezuela, 35 años de edad y Óscar Eduardo Zapata Saldarriaga, de 33 años.

El atentado se registró a las 11:00 de la noche de este sábado 25 de octubre, en jurisdicción del barrio Las Mercedes.

Según la información preliminar, los mencionados se encontraban en una vivienda departiendo, cuando un sicario que llegó a bordo de una motocicleta como parrillero, descendió del vehículo e irrumpió disparando con un arma de fuego calibre 9mm contra sus objetivos, para luego huir con rumbo desconocido junto a su cómplice.

Testigos indicaron que Morales Almanza quedó tendido en el suelo sin signos vitales. Por su parte, Zapata Saldarriaga, fue trasladado por los presentes a la sala de urgencias de la clínica Cedes, pero pese a los esfuerzos de los galenos en turno, murió minutos después, debido a la gravedad de las heridas.

Respecto a los móviles del doble homicidio, la Policía Local indicó que son materia de investigación.

Finalmente, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, se encargaron de la inspección judicial.