Este fin de semana se hizo viral el video de una mujer que profanó una tumba y sacó el ataúd porque quería ver al fallecido y bañarlo, en el cementerio Sagrado Corazón, ubicado en el municipio de Landázuri, en Santander.

El sepulturero que no se encontraba en el lugar, fue llamado por las personas y cuando vio la situación empezó a grabar la situación impresionante que estaba viendo.

En las imágenes se observa a la mujer rompiendo la estructura de la bóveda y dejando al descubierto el féretro. Acto seguido, colocó una vela sobre la superficie mientras hablaba con el sepulturero.

Mujer profanó tumba de su pareja sentimental en Santader

“¿Por qué hizo eso mamá? Eso es un delito”, le preguntó el sepulturero a la mujer, a lo que ella le respondió: “A mí no me importa, así me cueste la vida. Yo quería verlo y así lo decidí”.

Después le pidió al hombre que la ayudara a bañarlo para cambiarle la ropa. El sepulturero llamó a las autoridades quienes fueron los únicos que pudieron retirar a la mujer del lugar que aparentemente estaba en estado de embriaguez.

¡Insólito en Santander!

En Landázuri, una mujer ingresó al cementerio municipal, removió una lápida y sacó el ataúd de un joven, diciendo que quería “bañarlo y cambiarle la ropa”.

En Landázuri, una mujer ingresó al cementerio municipal, removió una lápida y sacó el ataúd de un joven, diciendo que quería "bañarlo y cambiarle la ropa".

Vecinos aseguran que también le puso cervezas y una veladora.

Autoridades informaron de quién era la tumba profanada por una mujer en Santander

Todavía no han divulgado la identidad de la mujer, pero testigos manifiestan que se trató de su pareja sentimental.

Lo que sí se conoció es que la tumba corresponde a Diego Expedito Moreno, un joven de 19 años que murió el 24 de julio de 2025 tras ser atacado con arma blanca en el parque principal de Cimitarra.

Diego Expedito Moreno, un joven de 19 años que murió el 24 de julio de 2025

El joven, en ese momento, aunque fue trasladado a un centro asistencial, no sobrevivió a la herida en el tórax. Según versiones de medios regionales, testigos señalaron como presunto agresor a un hombre conocido como “Jeferson”, de 24 años.

Es importante aclarar que el delito de profanación de sepultura en Colombia puede implicar sanciones penales.