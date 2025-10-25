La congresista republicana María Elvira Salazar, lanzó una contundente advertencia al gobierno del presidente Gustavo Petro, pidiendo que se garantice la seguridad de Abelardo De la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria.

A través de un video en su cuenta de X, Salazar afirmó que el aspirante atraviesa un grave riesgo y exigió medidas de protección para los contendores a la Casa de Nariño.

“Abelardo De la Espriella está arriba en las encuestas para la Presidencia de Colombia, pero hace unos días uno de sus autos de campaña fue atacado e incendiado. Esto no es coincidencia porque Abelardo lleva meses denunciando que teme por su vida, porque dice la verdad y no se arrodilla”, señaló la congresista.

La legisladora también recordó que “hace solo unos meses el senador Miguel Uribe fue asesinado por razones políticas”, y advirtió que cualquier atentado contra De la Espriella tendría repercusiones internacionales.

“Conozco muy bien a Abelardo de la Espriella y lo digo claramente: que no le pase nada, porque si algo le ocurre a él o a su familia, el mundo entero sabrá quiénes son los responsables”, manifestó.

Salazar también añadió que “no habrá ni perdón ni silencio por parte de Washington. Están advertidos. No toquen a Abelardo De la Espriella”.