La inclusión del presidente Petro y la de su círculo más cercano a la ‘Lista Clinton’ ha generado múltiples reacciones en la política colombiana, pero su respuesta mucho más. El mandatario mencionó que no había justificación de la inclusión de Verónica Alcocer pues “hace años” estaban separados.

Este detalle, desconocido hasta este sábado, no pasó desapercibido para las figuras políticas que le reclamaron al presidente el papel de la primera dama, una figura exclusiva para la pareja del jefe de Estado.

“¿Desde cuándo un “presidente” convierte su vida privada en argumento político y estrategia de defensa pública? Ningún mandatario en la historia de Colombia había llegado al punto de ventilar su vida íntima en redes sociales como escudo para justificar decisiones cuestionables en política exterior”, cuestionó María Fernanda Cabal, precandidata presidencial por el Centro Democrático.

También criticó los viajes que ha hecho Alcocer amparándose como primera dama de la nación “representando al país, firmando convenios, participando en eventos como “Primera Dama”? ¿Con qué legitimidad y bajo qué norma?”.

Por su parte, Daniel Briceño, concejal por Bogotá, aseguró que Petro “le miente al país o falsifica el reporte” de la declaración de conflictos de interés de 2024 en la que registró a Verónica como su cónyuge por lo que, indicó, “es falso que Petro y Verónica Alcocer se hayan “separado hace años”.

A su turno, Vicky Dávila, otra precandidata presidencial, cuestionó la fuente de ingresos de Alcocer si no trabaja y está separada aunque sigue ejerciendo sus funciones en la Casa de Nariño.

“Petro dice, “Verónica Alcocer está separada de mi hace años”. Petro, le pregunto, ¿por qué estuvo Verónica en los Juegos Olímpicos con usted en la comitiva oficial, o en Dubai, o las visitas al Papa? Entonces los colombianos pagamos esos viajes y viáticos a una “amiga” suya, no a la primera dama, como la han presentado en delegaciones oficiales. ¿De qué vive Verónica Alcocer, si no trabaja y está separada de usted hace años, aunque funge de primera dama”, escribió la periodista en su cuenta de X.