La multinacional Cerrejón reveló mediante un comunicado que desde el miércoles 8 de octubre hasta la fecha se registran múltiples bloqueos en la línea férrea que utiliza para el transporte de carbón e insumos esenciales para su operación en el departamento de La Guajira.

Este hecho se presenta en un momento especialmente complejo para la compañía, que ha iniciado una reducción progresiva de sus operaciones debido a un entorno cada vez más desafiante marcado por bloqueos recurrentes hacia Puerto Bolívar.

Ante los hechos, la compañía invita a la comunidad al diálogo sin generar este tipo de afectaciones.

“Cerrejón hace un llamado a todos los involucrados en estas vías de hecho a resolver sus diferencias mediante el diálogo, evitando acciones que afectan no solo a la empresa, sino también a los trabajadores, las comunidades vecinas y el desarrollo económico de la región”.

Según informó Cerrejón, en lo corrido de 2025 ha enfrentado 152 bloqueos, equivalentes a más de 73 días de operación detenida, además de nueve atentados contra la infraestructura férrea en los últimos 10 meses.

Por su parte, en el año inmediatamente anterior, se presentaron 333 bloqueos, que impidieron el transporte de carbón durante aproximadamente 135 días.