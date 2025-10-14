En la noche de este lunes 13 de octubre reportaron la muerte en accidente de tránsito de un hombre de la etnia wayuu identificado como Virgilio Sapuana, en carreteras del departamento de La Guajira.

Según la información preliminar, el mencionado se movilizaba en una bicicleta cuando de repente chocó contra una motocicleta. El impacto lo lanzó a la mitad de la carretera y un bus de servicio interdepartamental lo arrolló, causándole la muerte en el acto.

El siniestro vial se registró a la altura del kilómetro 67 de la vía que de Cuatro Vías conduce a la cabecera municipal de Maicao.

Se logró conocer que el conductor de la motocicleta involucrado fue trasladado a un centro asistencial, debido a que presentó lesiones a raíz de la caída.

Familiares de la víctima bloquearon el paso vehicular durante varias horas en protesta a la muerte de su ser querido y pidieron la presencia de las autoridades.

Finalmente, personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, se encargaron de los actos urgentes e inspección judicial.