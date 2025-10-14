Doce hombres que portaban armas de fuego sin contar con los permisos legales para ello fueron capturados por unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena en desarrollo de los operativos adelantados durante el puente festivo del Día de la Raza.

Los detenidos, que están a órdenes de la Fiscalía y a la espera de que jueces de la República les resuelvan su situación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego, son los alias ‘El David’, ‘Cabezas’, ‘Winder’, ‘Yeison’, ‘Eyder’, ‘Chucho’, ‘El Pitbull’, ‘Félix’, ‘Lucho’, ‘Bayron’, ‘Brayan’ y ‘Harold’.

A los capturados les hallaron en su poder revólveres, pistola 9 mm, escopeta calibre 16 y armas de fuego de fabricación artesanal.

A alias ‘Cabeza’, de 42 años, lo sorprendieron realizando disparos al aire con un revólver calibre 38. Tiene 6 anotaciones judiciales por los delitos de estafa, falsedad personal, hurto y porte ilegal de armas.

Por su parte en la calle 33, a un costado del parque de La Marina, fue capturado ‘Chucho’, de 18 años, cuando con un arma de fuego artesanal intimidaba a los ciudadanos para despojarlos de sus pertenencias.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego han capturado en lo corrido de este año 682 personas e incautado 581 armas, “que se traducen en vidas salvadas”.

Agregó que “seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el alto oficial.